СБУ виявила схованку зі зброєю та боєприпасами у районі проведення ООС



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Фото: ssu.gov.ua

Гараж зі схроном належить мешканцю Херсонщини, який нперебуває в Росії, засоби ураження він приховав для диверсій та терактів

Співробітники Служби безпеки України, залучені до Операції об’єднаних сил, спільно з поліцією виявили на Донеччині схованку з військовими засобами ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби виявили схрон у гаражі одного з автокооперативів у Маріуполі. Правоохоронці вилучили зі схованки спецвиріб пістолет-кулемет для безшумного вогню російського виробництва, автомат Калашникова, пістолет Марголіна, пістолет Люгер П38, два ручні протитанкові гранатомети РПГ–26, три тисячі набоїв калібру 5,45 мм, тисячу шістсот набоїв калібру 9 мм, десять гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами до них, міну ПОМ2р, чотири кілограми пластиду та пристрій дистанційного підриву.

Правоохоронці встановили, що гараж зі схроном належить мешканцю Херсонської області, який наразі перебуває в Росії. За інформацією спецслужби, засоби ураження зловмисник приховав для здійснення диверсій та терористичних актів.

Вилучені зброя та боєприпаси направлені на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч.5 ст. 260 та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.