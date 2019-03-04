У Києві затримали групу наркоділків, у яких виявили понад тисячу боєприпасів



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У зловмисників вилучили грошові кошти у сумі 1,7 млн гривень Фото: Прокуратура Києва

Під час обшуків у зловмисників вилучили близько 4,4 кг прекурсорів

Столичними правоохоронцями затримано групу з п’яти осіб, які здійснювали незаконне виготовлення та збут прекурсорів фенілнітропропен та псевдоефедрин в особливо великих розмірах з метою їх подальшого використання для виготовлення психотропних речовин. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

За результатами проведення санкціонованих обшуків у фігурантів провадження вилучено обладнання для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, близько 4,4 кг фенілнітропропену, інші прекурсори в особливо великих розмірах, марихуану.

Крім того у зловмисників вилучили станок для виготовлення патронів, більше 1 тисячі перероблених патронів та куль, а також грошові кошти у сумі 1,7 млн гривень, здобуті злочинним шляхом.

Вказаним 5 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, ст. 311 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.