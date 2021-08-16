Столичні правоохоронці викрили мережу підпільних казино (фото)

Організував незаконний бізнес 43-річний киянин

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили протиправну діяльність злочинної групи, яка організувала мережу гральних закладів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Іван Вигівський, гральні заклади розташовувалися у різних районах столиці та були завуальовані під нежитлові приміщення, в яких порушники встановили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для проведення азартних ігор.

«Ми встановили, що організував незаконний бізнес 43-річний киянин, який безпосередньо забезпечував фінансування мережі та координував дії інших учасників злочинної групи. Допомагали йому в цьому три співорганізатори – чоловіки, 1986, 1988 та 1979 років народження, та ще семеро спільників. Жінки працювали адміністраторами та касирами, а чоловіки забезпечували роботу комп’ютерів для безперервного доступу до азартних ігор, а також займалися охороною закладів», – повідомив Вигівський.

Під час документування діяльності злочинної групи правоохоронці провели 26 санкціонованих обшуків у гральних залах, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях. У ході процесуальних дій поліцейські вилучили докази злочинної діяльності: близько 100 одиниць комп’ютерної техніки, 38 мобільних телефонів, банківські картки, флеш-накопичувачі, ноутбуки та інше.

«Триває досудове розслідування. Вирішується питання про оголошення організатору та іншим учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – додав Вигівський.