Держбюджет заробив понад мільярд на продажі ліцензій для грального бізнесу
На казначейські рахунки надійшло більше ніж 1 мільярд 500 тисяч гривень
Український державний бюджет заробив першу велику суму від грального бізнесу. На казначейські рахунки надійшло більше ніж 1 мільярд 500 тисяч гривень – за ліцензії. Про це у соцмережах повідомила нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.
Вона зазначила, що такою інформацією поділився голова фракції Давид Арахамія – у робочому чаті.
«Після прийняття другого читання по податках комісія очікує потроєння суми протягом кварталу», – написав Арахамія.
Сама Василевська-Смаглюк зауважила, що скільки зареєстровано виграшів – голова фракції не повідомив. Станом на травень 2021 року був лише один.
Зараз на розгляді парламенту – законопроєкт про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Документ вже прийнято у першому читанні. Згідно з ним, гральний бізнес сплачуватиме 10% податку на дохід. Отож це податкове навантаження стане одним із найнижчих у Європі.
Ще одна ініціатива нардепів стосується зменшення вартості ліцензії, а також звільнення від оподаткування виграшів на суму до 48 тисяч гривень.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині адміністраторка заплатить великий штраф за ведення незаконного грального бізнесу.