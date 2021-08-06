Держбюджет заробив понад мільярд на продажі ліцензій для грального бізнесу

На казначейські рахунки надійшло більше ніж 1 мільярд 500 тисяч гривень

Український державний бюджет заробив першу велику суму від грального бізнесу. На казначейські рахунки надійшло більше ніж 1 мільярд 500 тисяч гривень – за ліцензії. Про це у соцмережах повідомила нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона зазначила, що такою інформацією поділився голова фракції Давид Арахамія – у робочому чаті.

«Після прийняття другого читання по податках комісія очікує потроєння суми протягом кварталу», – написав Арахамія.

Сама Василевська-Смаглюк зауважила, що скільки зареєстровано виграшів – голова фракції не повідомив. Станом на травень 2021 року був лише один.

Зараз на розгляді парламенту – законопроєкт про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Документ вже прийнято у першому читанні. Згідно з ним, гральний бізнес сплачуватиме 10% податку на дохід. Отож це податкове навантаження стане одним із найнижчих у Європі.

Ще одна ініціатива нардепів стосується зменшення вартості ліцензії, а також звільнення від оподаткування виграшів на суму до 48 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині адміністраторка заплатить великий штраф за ведення незаконного грального бізнесу.

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