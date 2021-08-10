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    Правоохоронці викрили на Київщині підпільне казино для «обраних» (фото)

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    Казино облаштували у підвальному приміщенні - Правоохоронці викрили на Київщині підпільне казино для «обраних» (фото)
    Казино облаштували у підвальному приміщенні
    Фото: Нацполіція

    Відвідувачі допускалися у гральний заклад лише з дозволу адміністратора

    Працівники управління головної інспекції поліції Київщини отримали повідомлення від місцевих мешканців про те, що у місті Тараща функціонує гральний заклад. Підпільне казино знаходилось у підвальному приміщені магазину одягу та діяло у закритому режимі з дотриманням конспірації. Гравці допускались до закладу для проведення азартної гри тільки за телефонним дзвінком та з дозволу адміністратора. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час обшуку правоохоронці вилучили 10 комплектів комп’ютерної техніки та документи, що підтверджують факт незаконного заняття гральним бізнесом.

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    Правоохоронці викрили на Київщині підпільне казино для «обраних» (фото)
    Правоохоронці викрили на Київщині підпільне казино для «обраних» (фото)
    Правоохоронці викрили на Київщині підпільне казино для «обраних» (фото)
    Правоохоронці викрили на Київщині підпільне казино для «обраних» (фото)
    Правоохоронці викрили на Київщині підпільне казино для «обраних» (фото)

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Нагадаємо, на Дніпропетровщині адміністраторка заплатить великий штраф за ведення незаконного грального бізнесу.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина гральний бізнес
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    Правоохоронці викрили на Київщині підпільне казино для «обраних» (фото)