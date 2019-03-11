Столичних рятувальників засипали повідомленнями про аварії через вітер



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На вулиці Лисенка в центрі Києва зірвало дах з будинку Фото: Альона Яхно, Facebook

До столичного управління ДСНС надходить безліч дзвінків про наслідки негоди

Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

Про це в коментарі Громадському розповіла речниця київського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

За її словами, надати узагальнену інформацію про всі надзвичайні події в столиці поки немає можливості.

«Я вам зараз не готова цю інформацію надати, тому що зараз дзвінків дуже багато — і падають дерева, і зриває дахи», — сказала вона.

Речниця відомства пояснила, що для узагальнення інформації потрібно зібрати дані від диспетчерів, але в них наразі немає на це часу, бо вони відповідають на всі звернення.

«Якщо загрози життю, здоров’ю немає, вони (диспетчери. — Ред.) дзвінок переадресовують на відповідну службу. Працюємо не тільки ми, працює і «Київенерго», і комунальні служби. Тому що якщо впало дерево, і загрози життю, здоров’ю людей немає, то ми туди не виїжджаємо. Ми дзвінок перенаправляємо і передаємо інформацію іншим службам», — розповіла вона.

Водолага зазначила, що поки інформації про постраждалих немає, проте надзвичайних подій через негоду дуже багато.

«На даний момент інформації про постраждалих внаслідок негоди в нас немає. Але дзвінків зараз надходить дуже багато: і світла немає, і падають дерева, і дахи зриває. Всю цю інформацію ми приймаємо і оброблюємо», — резюмувала вона.

Нагадаємо, сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру. Сильний вітер вже встиг наробити лиха у столиці. Пошкоджено кілька автомобілів.

Так, на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку знесло дах. А на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).