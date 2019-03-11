У Києві оголошено штормове попередження



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Киянам радять триматися подалі дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі

У Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у неділю, 10 березня, сильний вітер у Києві наробив лиха. Так вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.