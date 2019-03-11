Сильний вітер вибив із графіка столичний транспорт



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Громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням від графіка Фото: Bogdan Smykov

Через падіння дерев на дороги затримувався рух трамваїв, автобусів та тролейбусів

Сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту у Києві. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Із 13:30 затримувався рух трамваїв №12, 17 та тролейбусів №1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. Це пов’язано із падінням дерев на проїжджу частину.

Рух було відновлено о 15:10.

Проте, зараз столичний громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Гостей та мешканців Києва просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру. Сильний вітер вже встиг наробити лиха у столиці. Пошкоджено кілька автомобілів.

Так, на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку знесло дах. А на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

У неділю, 10 березня, сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.



