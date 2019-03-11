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    Сильний вітер вибив із графіка столичний транспорт

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    Громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням від графіка - Сильний вітер вибив із графіка столичний транспорт
    Громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням від графіка
    Фото: Bogdan Smykov

    Через падіння дерев на дороги затримувався рух трамваїв, автобусів та тролейбусів

    Сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту у Києві. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    Із 13:30 затримувався рух трамваїв №12, 17 та тролейбусів №1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. Це пов’язано із падінням дерев на проїжджу частину.

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    Рух було відновлено о 15:10.

    Проте, зараз столичний громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка.

    Гостей та мешканців Києва просять бути уважними та обережними.

    Нагадаємо, сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру. Сильний вітер вже встиг наробити лиха у столиці. Пошкоджено кілька автомобілів.

    Так, на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку знесло дах. А на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

    Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

    У неділю, 10 березня, сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.


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