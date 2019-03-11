Сильний вітер вибив із графіка столичний транспорт
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Через падіння дерев на дороги затримувався рух трамваїв, автобусів та тролейбусів
Сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту у Києві. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».
Із 13:30 затримувався рух трамваїв №12, 17 та тролейбусів №1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. Це пов’язано із падінням дерев на проїжджу частину.
Рух було відновлено о 15:10.
Проте, зараз столичний громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка.
Гостей та мешканців Києва просять бути уважними та обережними.
Нагадаємо, сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру. Сильний вітер вже встиг наробити лиха у столиці. Пошкоджено кілька автомобілів.
Так, на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку знесло дах. А на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.
Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).
У неділю, 10 березня, сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.