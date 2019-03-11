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    Знесений дах, повалені огорожа і дерева: на Київ обрушився ураган (фото)

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    На вулиці Лисенка у Києві з будинку знесло дах - Знесений дах, повалені огорожа і дерева: на Київ обрушився ураган (фото)
    На вулиці Лисенка у Києві з будинку знесло дах
    Фото: Київ оперативний

    Через падіння дерева постраждала жінка

    Сьогодні, 11 березня, близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

    Сильний вітер вже встиг наробити лиха у столиці.

    Так, на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку знесло дах. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Знесеним дахом пошкоджено дві автівки. На щастя, обійшлося без потерпілих.

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    Через сильний вітер на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево. Постраждала жінка. Наразі чекають «швидку».

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    Крім того, у Крюківщині Києво-Святошинського району на території ЖК «Вишнева оселя» впала огорожа. ЇЇ уламками пошкоджено два припаркованих автомобілі.

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    Знесений дах, повалені огорожа і дерева: на Київ обрушився ураган (фото)
    Знесений дах, повалені огорожа і дерева: на Київ обрушився ураган (фото)
    Знесений дах, повалені огорожа і дерева: на Київ обрушився ураган (фото)
    Знесений дах, повалені огорожа і дерева: на Київ обрушився ураган (фото)
    Знесений дах, повалені огорожа і дерева: на Київ обрушився ураган (фото)

    Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

    У неділю, 10 березня, сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.

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