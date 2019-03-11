Знесений дах, повалені огорожа і дерева: на Київ обрушився ураган (фото)



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На вулиці Лисенка у Києві з будинку знесло дах Фото: Київ оперативний

Через падіння дерева постраждала жінка

Сьогодні, 11 березня, близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

Сильний вітер вже встиг наробити лиха у столиці.

Так, на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку знесло дах. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Знесеним дахом пошкоджено дві автівки. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Через сильний вітер на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево. Постраждала жінка. Наразі чекають «швидку».

Крім того, у Крюківщині Києво-Святошинського району на території ЖК «Вишнева оселя» впала огорожа. ЇЇ уламками пошкоджено два припаркованих автомобілі.

Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

У неділю, 10 березня, сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.