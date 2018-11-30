Столичних водіїв закликають пересісти з власних авто на громадський транспорт



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1 грудня у Києві йтиме сніг

У суботу в Києві очікується погіршення погодних умов

У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов комунальна корпорація «Київавтодор» закликає водіїв за можливості не користуватися власним авто. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

Як повідомлялося, за прогнозом Українського гідрометцентру, в ніч проти суботи, 1 грудня, у Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема сніг та ожеледиця.

«Просимо водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху, а також на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власним авто, віддаючи перевагу громадському транспорту», - йдеться в повідомленні «Київавтодору».

Також автодорівці закликають водіїв не паркувати транспорт обабіч вулиць та доріг, аби не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати столицю від снігу.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві зима дебютує снігом та морозом. Вихідними в столиці вночі -6-10, вдень -4-6 градусів.

1 грудня складна погода охопить значну частину України - сніг, поривчастий вітер, на півдні, на південному сході, де температура буде вища, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу.

На заході України буде переважно сухо, але посиляться морози.