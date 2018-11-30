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    Столичних водіїв закликають пересісти з власних авто на громадський транспорт

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    1 грудня у Києві йтиме сніг - Столичних водіїв закликають пересісти з власних авто на громадський транспорт
    1 грудня у Києві йтиме сніг

    У суботу в Києві очікується погіршення погодних умов

    У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов комунальна корпорація «Київавтодор» закликає водіїв за можливості не користуватися власним авто. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

    Як повідомлялося, за прогнозом Українського гідрометцентру, в ніч проти суботи, 1 грудня, у Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема сніг та ожеледиця.

    «Просимо водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху, а також на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власним авто, віддаючи перевагу громадському транспорту», - йдеться в повідомленні «Київавтодору».

    Також автодорівці закликають водіїв не паркувати транспорт обабіч вулиць та доріг, аби не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати столицю від снігу.

    Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві зима дебютує снігом та морозом. Вихідними в столиці вночі -6-10, вдень -4-6 градусів.

    1 грудня складна погода охопить значну частину України - сніг, поривчастий вітер, на півдні, на південному сході, де температура буде вища, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу.

    На заході України буде переважно сухо, але посиляться морози.

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