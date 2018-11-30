Зима прийде у Київ зі снігом та морозом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

1 грудня у Києві сніжитиме

На вихідні складна погода охопить значну частину України

На вихідні, 1-2 грудня, у Києві очікуються перший зимовий сніжний циклон. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«У Києві зима дебютує, як годиться - снігом та морозом. Вихідними в столиці вночі -6-10, вдень -4-6 градусів», - написала вона.

За її словами, 1 грудня складна погода охопить значну частину України - сніг, поривчастий вітер, на півдні, на південному сході, де температура буде вища, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу.

На заході України буде переважно сухо, але посиляться морози.

«2 грудня циклон разом із опадами підтягнеться на північ, трохи снігу поменшає», - повідомила Діденко.

Нагадаємо, 14 листопада вранці у Києві випав перший сніг.