У суботу в Києві очікується до 7 см снігу



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У столиці 1 грудня очікується снігопад

Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у Києві

У Києві у суботу, 1 грудня, очікується помірний сніг (приріст снігового покриву висотою 5-7 см), на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах, зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві зима дебютує снігом та морозом. Вихідними в столиці вночі -6-10, вдень -4-6 градусів.

1 грудня складна погода охопить значну частину України - сніг, поривчастий вітер, на півдні, на південному сході, де температура буде вища, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу.

На заході України буде переважно сухо, але посиляться морози.