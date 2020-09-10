Столичним парком бігала жінка й показувала дітям інтимні зони (фото)



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Охоронці парку застосували до жінки спецзасоби Фото: Муніципальна охорона

Охоронці викликали для жінки спеціальну бригаду психіатричної лікарні

У парку «Троєщина» в Деснянському районі Києва бігала літня жінка в неадекватному стані, демонструючи дітям свої інтимні зони. Інформацію про це отримав черговий наряд муніципальної охорони.

Як повідомляється на сторінці «Муніципальної охорони» у Facebook, на зауваження жінка не відреагувала, після чого здійснила напад на працівника охорони.

До жінки охоронці застосовували спецзасіб і викликали спеціальну бригаду психіатричної лікарні, яка забрала жінку для обстеження.

Нагадаємо, нещодавно у парку «Перемога» у Дніпровському районі Києва охоронці затримали чоловіка, який був повністю без одягу, лише в кросівках. Черговому наряду охорони довелося довго переконувати чоловіка у тому, що одяг - обов‘язковий атрибут для відвідування парку.

За даними охорони, чоловік знаходився у стані наркотичного сп‘яніння.