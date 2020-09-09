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    У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)

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    У парку&nbsp;облаштовано 600-метрову велодоріжку з відповідним покриттям - У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)
    У парку облаштовано 600-метрову велодоріжку з відповідним покриттям
    Фото: Олексій Король, Facebook

    Незабаром відбудеться відкриття нової локації в парку «Муромець»

    У парку «Муромець», що в Деснянському районі Києва, завершуються роботи з облаштування локації для тих, хто любить рух. Тут створюють локацію для велосипедистів, скейтерів та ролерів.

    Про це повідомив в.о. генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Олексій Король на своїй сторінці у Facebook.

    «Вже облаштовано 600-метрову доріжку з відповідним покриттям,проведено благоустрій алеї та прилеглої території, а також створено новий арт-об‘єкт», - написав він.

    Автомобілям в'їзд заборонено - для цього встановили боларди.

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    У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)
    У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)
    У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)
    У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)
    У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)
    У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)
    У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)

    Роботи по облаштуванню доріжки та озеленення майже завершені. Незабаром відкриття.

    На цій локації можна буде проводити навіть змагання.

    Нагадаємо, Київрада ухвалила рішення про створення спортивно-рекреаційного парку відпочинку загальноміського значення «Микільська Слобідка».

    А парк «Наталка», що в Оболонському районі Києва, став лауреатом Національної премії І ступеня як кращий реалізований об'єкт відкритих громадських просторів міст, населених пунктів. Національна премія України з ландшафтної архітектури та дизайну присуджується за кращі суспільні ландшафтні об'єкти, виконані на території України за останні 10 років (терміни проектування і реалізації)

    Київ благоустрій Київзеленбуд парк велоінфраструктура велосипедист
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