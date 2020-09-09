У столичному парку з’явиться крута локація для любителів руху (фото)



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У парку облаштовано 600-метрову велодоріжку з відповідним покриттям Фото: Олексій Король, Facebook

Незабаром відбудеться відкриття нової локації в парку «Муромець»

У парку «Муромець», що в Деснянському районі Києва, завершуються роботи з облаштування локації для тих, хто любить рух. Тут створюють локацію для велосипедистів, скейтерів та ролерів.

Про це повідомив в.о. генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Олексій Король на своїй сторінці у Facebook.

«Вже облаштовано 600-метрову доріжку з відповідним покриттям,проведено благоустрій алеї та прилеглої території, а також створено новий арт-об‘єкт», - написав він.

Автомобілям в'їзд заборонено - для цього встановили боларди.

Роботи по облаштуванню доріжки та озеленення майже завершені. Незабаром відкриття.

На цій локації можна буде проводити навіть змагання.

Нагадаємо, Київрада ухвалила рішення про створення спортивно-рекреаційного парку відпочинку загальноміського значення «Микільська Слобідка».

А парк «Наталка», що в Оболонському районі Києва, став лауреатом Національної премії І ступеня як кращий реалізований об'єкт відкритих громадських просторів міст, населених пунктів. Національна премія України з ландшафтної архітектури та дизайну присуджується за кращі суспільні ландшафтні об'єкти, виконані на території України за останні 10 років (терміни проектування і реалізації)