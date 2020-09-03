У Києві з’явиться ще один парк



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Спортивно-рекреаційний парк з'явиться у Дніпровському районі Києва Фото ілюстративне

Парк охопить площу 10 гектарів

Сьогодні, 3 вересня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про створення в рамках місцевої ініціативи першої черги спортивно-рекреаційного парку відпочинку загальноміського значення «Микільська Слобідка».

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Майбутній парк відпочинку площею 10 гектарів буде розміщуватись вздовж Микільсько-Слобідської вулиці від Броварського проспекту до вул. Садової.

«Кияни чекали на цю подію понад 15 років. За створення парку зібрали близько 3 тисяч підписів. А на території зеленої зони жителі самі провели прибирання та благоустрій, облаштували пляж та висадили 100 дерев», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

Опікуватиметься парком комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Як повідомлялося, парк «Наталка», що в Оболонському районі Києва, став лауреатом Національної премії І ступеня як кращий реалізований об'єкт відкритих громадських просторів міст, населених пунктів. Національна премія України з ландшафтної архітектури та дизайну присуджується за кращі суспільні ландшафтні об'єкти, виконані на території України за останні 10 років (терміни проектування і реалізації)