Столичним парком гуляв голий чоловік (фото)
Чоловік був голий, але у кросівках
Фото: Муніципальна охорона
За попердніми даними, чоловік перебував у стані наркотичного сп‘яніння
У парку «Перемога» у Дніпровському районі Києва охоронці затримали чоловіка, який був повністю без одягу, лише в кросівках.
Про це повідомляє Муніципальна охорона на своїй сторінці у Facebook.
«Черговому наряду охорони довелося довго переконувати чоловіка у тому, що одяг - обов‘язковий атрибут для відвідування парку», - йдеться в повідомленні.
За даними охорони, чоловік знаходився у стані наркотичного сп‘яніння.
Нагадаємо, у липні голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих Covid-19 лікарні №9 в Києві.
Як повідомлялося, 2 вересня на території меморіалу, де встановлений флагшток із найбільшим прапором України, співробітники муніципальної охорони затримали вандала.