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    Столичним парком гуляв голий чоловік (фото)

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    Чоловік був голий, але у кросівках - Столичним парком гуляв голий чоловік (фото)
    Чоловік був голий, але у кросівках
    Фото: Муніципальна охорона

    За попердніми даними, чоловік перебував у стані наркотичного сп‘яніння

    У парку «Перемога» у Дніпровському районі Києва охоронці затримали чоловіка, який був повністю без одягу, лише в кросівках.

    Про це повідомляє Муніципальна охорона на своїй сторінці у Facebook.

    «Черговому наряду охорони довелося довго переконувати чоловіка у тому, що одяг - обов‘язковий атрибут для відвідування парку», - йдеться в повідомленні.

    За даними охорони, чоловік знаходився у стані наркотичного сп‘яніння.

    Нагадаємо, у липні голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих Covid-19 лікарні №9 в Києві.

    Як повідомлялося, 2 вересня на території меморіалу, де встановлений флагшток із найбільшим прапором України, співробітники муніципальної охорони затримали вандала.

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