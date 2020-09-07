Столичним парком гуляв голий чоловік (фото)



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Чоловік був голий, але у кросівках Фото: Муніципальна охорона

За попердніми даними, чоловік перебував у стані наркотичного сп‘яніння

У парку «Перемога» у Дніпровському районі Києва охоронці затримали чоловіка, який був повністю без одягу, лише в кросівках.

Про це повідомляє Муніципальна охорона на своїй сторінці у Facebook.

«Черговому наряду охорони довелося довго переконувати чоловіка у тому, що одяг - обов‘язковий атрибут для відвідування парку», - йдеться в повідомленні.

За даними охорони, чоловік знаходився у стані наркотичного сп‘яніння.

Нагадаємо, у липні голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих Covid-19 лікарні №9 в Києві.

Як повідомлялося, 2 вересня на території меморіалу, де встановлений флагшток із найбільшим прапором України, співробітники муніципальної охорони затримали вандала.