Обшук у Київводоканалі: СБУ розкрила подробиці справи (фото, відео)

СБУ затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів Киïвводоканалу

Служба безпеки України затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав $38,2 тис. вiд представника комерційної структури. У таку суму він оцінив погодження дозволiв на розмiщення об'єктiв зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує Киïвводоканал.

Співробітники СБУ задокументували отримання фігурантом авансу у розмірі $9,1 тис.

Правоохоронці затримали посадовця, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у службовому кабiнетi пiд час отримання черговоï частини хабара у розмiрi $14,7 тис.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Викриття посадовця здійснювалось під процесуальним керівництвом Киïвськоï мiсцевоï прокуратури №5 за сприяння керівництва Киïвводоканалу.

Раніше пресслужба Київводоканалу повідомила про слідчі дії в головному офісі компанії, але подробиці не повідомила.