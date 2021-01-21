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    Обшук у Київводоканалі: СБУ розкрила подробиці справи (фото, відео)

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    СБУ затримала посадовця у службовому кабінеті - Обшук у Київводоканалі: СБУ розкрила подробиці справи (фото, відео)
    СБУ затримала посадовця у службовому кабінеті
    Фото: СБУ

    СБУ затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів Киïвводоканалу

    Служба безпеки України затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал».

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав $38,2 тис. вiд представника комерційної структури. У таку суму він оцінив погодження дозволiв на розмiщення об'єктiв зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує Киïвводоканал.

    Співробітники СБУ задокументували отримання фігурантом авансу у розмірі $9,1 тис.

    Правоохоронці затримали посадовця, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у службовому кабiнетi пiд час отримання черговоï частини хабара у розмiрi $14,7 тис.

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    Обшук у Київводоканалі: СБУ розкрила подробиці справи (фото, відео)
    Обшук у Київводоканалі: СБУ розкрила подробиці справи (фото, відео)
    Обшук у Київводоканалі: СБУ розкрила подробиці справи (фото, відео)
    Обшук у Київводоканалі: СБУ розкрила подробиці справи (фото, відео)
    Обшук у Київводоканалі: СБУ розкрила подробиці справи (фото, відео)

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

    Триває досудове слідство.

    Викриття посадовця здійснювалось під процесуальним керівництвом Киïвськоï мiсцевоï прокуратури №5 за сприяння керівництва Киïвводоканалу.

    Раніше пресслужба Київводоканалу повідомила про слідчі дії в головному офісі компанії, але подробиці не повідомила.

    Теги: обшук СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар Київводоканал
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