СБУ затримала на хабарі двох чиновників Мін'юсту

Державні службовці вимагали неправомірну вигоду в сумі $3000 за не накладання арешту на один із земельних ділянок

Сьогодні, 21 січня, співробітники СБУ затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, державні службовці вимагали неправомірну вигоду в сумі $3000 за не накладання арешту на один із земельних ділянок.

Затримання здійснено в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В коментарі «РБК-Україна» в Мін'юсті повідомили, що це далеко не одиничний випадок вимагання хабарів з боку співробітників Державної виконавчої служби Міністерства за не накладання арештів та невиконання судових рішень.

«Обсяги хабарів і відкатів в структурі Державної виконавчої служби щомісячно складають понад 1 мільйона доларів для директора департаменту та його керівництва. У ГІС сформувалася розгалужена корупційна схема – від начальників районних та міських відділів до обласних керівників. Розмір щомісячної «виручки» однієї області таким чином може становити від 40 до 90 тисяч доларів. Грошові потоки проходять під контролем так званих смотрящих», – зазначає співрозмовник.

Сьогодні також Служба безпеки України затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал».