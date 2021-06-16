Столичний поліцейський попався на хабарі у $3 тис.

Правоохоронець вимагав та одержав хабар від жінки-підприємця

Правоохоронцями затримано на одержанні неправомірної вигоди працівника районного управління поліції в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановлено в ході слідства, правоохоронець вимагав та одержав від жінки-підприємця неправомірну вигоду в розмірі $3 тис. за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, розпочатого за ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю), та безперешкодне здійснення останньою господарської діяльності.

15 червня у ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримали на одержанні всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання особі запобіжного заходу.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводження СБУ та за сприяння керівництва Головного управління Нацполіції в Києві та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці.