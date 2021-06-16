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    Столичний поліцейський попався на хабарі у $3 тис.

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    Поліцейського затримали на одержанні всієї суми неправомірної вигоди - Столичний поліцейський попався на хабарі у $3 тис.

    Поліцейського затримали на одержанні всієї суми неправомірної вигоди

    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронець вимагав та одержав хабар від жінки-підприємця

    Правоохоронцями затримано на одержанні неправомірної вигоди працівника районного управління поліції в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Як встановлено в ході слідства, правоохоронець вимагав та одержав від жінки-підприємця неправомірну вигоду в розмірі $3 тис. за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, розпочатого за ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю), та безперешкодне здійснення останньою господарської діяльності.

    15 червня у ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримали на одержанні всієї суми неправомірної вигоди.

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    Столичний поліцейський попався на хабарі у $3 тис.
    Столичний поліцейський попався на хабарі у $3 тис.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання особі запобіжного заходу.

    Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводження СБУ та за сприяння керівництва Головного управління Нацполіції в Києві та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар
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    Столичний поліцейський попався на хабарі у $3 тис.