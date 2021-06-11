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    Посадовець «Укртрансбезпеки» вимагав «данину» від власників маршруток (фото, відео)

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    Чиновника затримали &laquo;на гарячому&raquo; під час передачі хабара у сумі $500 - Посадовець «Укртрансбезпеки» вимагав «данину» від власників маршруток (фото, відео)
    Чиновника затримали «на гарячому» під час передачі хабара у сумі $500
    Фото: ДБР

    Чиновник обіцяв перевізникам не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності

    Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки», який постійно вимагав від приватних підприємців, що займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями, сплачувати «данину». Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Встановлено факти вимагання у власників маршрутних таксі щомісячної оплати у розмірі від $500 до $1000. За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адміністративної відповідальності за відсутність маршрутних листів.

    Чиновника затримали «на гарячому» під час передачі хабара у сумі $500.

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    Посадовець «Укртрансбезпеки» вимагав «данину» від власників маршруток (фото, відео)
    Посадовець «Укртрансбезпеки» вимагав «данину» від власників маршруток (фото, відео)
    Посадовець «Укртрансбезпеки» вимагав «данину» від власників маршруток (фото, відео)
    Посадовець «Укртрансбезпеки» вимагав «данину» від власників маршруток (фото, відео)
    Посадовець «Укртрансбезпеки» вимагав «данину» від власників маршруток (фото, відео)

    Вирішується питання щодо оголошення посадовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Процесуальний супровід у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний – ДБР.

    Нагадаємо, слідчі Територіального управління ДБР у Києві завершили досудове розслідування стосовно працівника ДСНС, який разом із двома спільниками брали гроші з підприємців за їх подальшу безперешкодну діяльність.

    Теги: Київ громадський транспорт корупція в Україні хабар розслідування Державне бюро розслідувань
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    Посадовець «Укртрансбезпеки» вимагав «данину» від власників маршруток (фото, відео)