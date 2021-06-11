Посадовець «Укртрансбезпеки» вимагав «данину» від власників маршруток (фото, відео)

Чиновника затримали «на гарячому» під час передачі хабара у сумі $500

Чиновник обіцяв перевізникам не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки», який постійно вимагав від приватних підприємців, що займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями, сплачувати «данину». Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено факти вимагання у власників маршрутних таксі щомісячної оплати у розмірі від $500 до $1000. За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адміністративної відповідальності за відсутність маршрутних листів.

Чиновника затримали «на гарячому» під час передачі хабара у сумі $500.

Вирішується питання щодо оголошення посадовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальний супровід у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний – ДБР.

Нагадаємо, слідчі Територіального управління ДБР у Києві завершили досудове розслідування стосовно працівника ДСНС, який разом із двома спільниками брали гроші з підприємців за їх подальшу безперешкодну діяльність.