Забудовник звинуватив керівництво сільради на Київщині у провокації хабаря

Керівництво Гатного заблокувало надання поштових адрес новобудовам

Компанія «Журжій Венчурс», що належить колишньому народному депутату Андрію Журжію і зараз веде будівництво ЖК «Оптимісто» під Києвом, звинуватила керівництво селища Гатне, що у Фастівському районі Київщини у провокуванні хабара за надання поштової адреси для житлового комплексу. Як випливає з повідомлення на сторінці Журжія у Facebook, дозвіл на будівництво комплексу було отримано у 2018 році, а в 2020 році виконавчий комітет Гатненської сільської ради без жодних проблем присвоїв адресу першим трьом житловим будинкам з 120 квартирами. Однак протягом останніх шести місяців надання адреси іншим будинкам блокується керівництвом населеного пункту.

«Сільський голова, з метою спонукання ЖК «Оптимісто» до надання неправомірної вигоди (простою мовою – хабаря), знімає питання присвоєння адреси з розгляду Виконавчого комітету або агітує за перенесення розгляду у зв'язку з вигаданими підставами. При цьому закон чітко виділяє на присвоєння адреси 5-ть робочих днів.

В результаті таких дій інвестори 4-х будинків ЖК «Оптимісто», які були введені в експлуатацію на початку 2021 року, не можуть отримати право власності на свої квартири через не присвоєння адреси цим будинкам Виконавчим комітетом Гатненської сільської ради», – говориться у повідомленні.

Далі Андрій Журжій пише, що його компанія протягом 2020 року сплатила до бюджету Гатненської сільської ради 4 646 040 грн пайової участі та власними силами і за власні кошти виконало роботи щодо розширення всієї частини дороги вздовж ЖК «Оптимісто» для організації другої полоси дорожнього руху в бік Одеської траси на суму понад 1 629 000 грн.

Формальною причиною відмови в наданні адреси Гатненська сільрада називає наявність кримінального провадження №42021112310000022 щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою, на якій здійснюється будівництво ЖК. Втім,за словами Журжія, це провадження, яке розслідується Департаментом Кіберполіції, стосується службових осіб колишньої Києво-Святошинської РДА і не має жодного відношення до ЖК «Оптимісто».

Нагадаємо, Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації. Кримінальне провадження розпочато за фактом можливих протиправних дій державного реєстратора, які виразились у незаконній реєстрації права власності на незавершений об’єкт будівництва по вул. Редутній, а саме 6-поверховий офісний комплекс.

Також минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.