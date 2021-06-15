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    СБУ затримала митників, які збирали «данину» з підприємців

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    У ході багатоетапної спецоперації на &laquo;гарячому&raquo; було затримано трьох осіб - СБУ затримала митників, які збирали «данину» з підприємців
    У ході багатоетапної спецоперації на «гарячому» було затримано трьох осіб
    Фото: СБУ

    Митники збирали «податки у власну кишеню» фактично з усіх груп товарів, які проходили через них

    Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці. За оперативною інформацією, «схему» організували співробітники Держмитслужби, які вимагали з підприємців кошти за нестворення штучних перешкод у розмитненні товарів.

    «У ході багатоетапної спецоперації на «гарячому» було затримано трьох осіб. Зокрема, заступника начальника відділу митного поста, головного державного інспектора управління запобігання та протидії контрабанді Київської митниці Держмитслужби, а також посередника, цивільну особу. Двох фігурантів затримано відповідно до ст. 208 КПКУ, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу», – повідомили у пресцентрі СБУ.

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    Зазначається, що разова сума отриманого хабаря становила майже $8 тис.

    За оперативною інформацією, незаконна схема зловмисників мала системний характер. Вони збирали «податки у власну кишеню» фактично з усіх груп товарів, які проходили через них: як з товарів, що йшли через Україну транзитом, так і тих, що розмитнювали безпосередньо в Україні.

    Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання, резюмували в СБУ.

    Раніше митниця знайшла головного ворога реформи.

    Також повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Під час обшуку у начальника одного з митних постів вилучили 704,3 тис.доларів США.

    Теги: митниця СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар Державна митна служба
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    СБУ затримала митників, які збирали «данину» з підприємців