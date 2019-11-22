Столичний транспорт змінить маршрути через масові заходи



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У суботу у Києві відбуватимуться заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів

У суботу, 23 листопада, у Києві у зв’язку із проведенням масових заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів зміниться рух міського пасажирського транспорту. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Із 13:00 до 15:00:

рух автобусів №№ 24, 62 буде організовано за маршрутом: від Національного музею історії України в II Світовій війні та Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;

буде організовано за маршрутом: від Національного музею історії України в II Світовій війні та Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського; автобуси маршруту № 114 курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до Софійської площі.

Із 16:00 до закінчення заходів:

рух тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

буде організовано від ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної); рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Грушевського за власним маршрутом, далі вул. Московська – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музей історії України в II Світовій війні.

Автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі № 520 буде організовано за наступною схемою: ст. м. «Видубичі» – Залізничне шосе – Либідська площа – вул. Велика Васильківська – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музей історії України у II Світовій війні.

Автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі № 470 – за схемою: вул. Ягідна – просп. Науки – б-р Дружби Народів – б-р Лесі Українки – вул. Генерала Алмазова – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музей історії України в II Світовій війні.

Як повідомлялося, 23 листопада до Дня пам’яті жертв голодоморів у Києві відбудуться жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція «Засвіти свічку».