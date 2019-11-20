Пасажири київського метро дізнаються правду про Голодомор (фото)



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Проєкт підготовлено до виходу історичного трилеру «Ціна Правди» напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів

У вагонах одного з потягів Оболонсько-Теремківської (синьої) лінії київського метро з’явилися вісім незвичайних постерів. Протягом наступного місяця вони розказуватимуть історії людей, які були причетні до трагічних подій у 1932-1933 рр. в Україні: Голодомору, суворої цензури, змови та масових репресій.

Проєкт підготовлений за підтримки FILM.UA Group та команди Київського метрополітену. Він приурочений до виходу історичного трилеру «Ціна Правди» на екрани українських кінотеатрів 28 листопада, а також напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів, що цього року припадає на 23 листопада. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Місія проєкту – привернути увагу широких верств суспільства до проблеми правди та постправди в сучасному мета-інформаційному світі, а також спонукати українців дізнатися більше про важливі та цікаві факти з історії нашої країни.

Наступним кроком кампанії стане перфоманс «Ті, що блукають», що відбудеться 22 листопада о 18:00 на верхньому майданчику станції метро «Дорогожичі». Він був презентований минулого року Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору» разом з театром-студією Veritas в рамках вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду. В основі сценарію – свідчення очевидців Голодомору з архіву Меморіалу жертв Голодомору та опубліковані свідчення з книги «33-й: голод. Народна Книга-Меморіал».

Вхід вільний.

У 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на «радянську утопію», яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла

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