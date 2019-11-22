У Києві до Дня пам’яті жертв голодоморів відбудуться жалобні заходи (програма)
23 листопада буде обмежено проведення заходів розважального змісту
До Дня пам’яті жертв голодоморів, який відзначають щороку у четверту суботу листопада, у Києві відбудуться жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція «Засвіти свічку».
Із метою вшанування на належному рівні жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років, затверджено відповідний план заходів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
23 листопада проведуть жалобні заходи на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3) за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей.
Цього дня о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію «Запали свічку». У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.
Цієї суботи на території Києва приспустять Державний Прапор України. Також обмежать проведення заходів розважального змісту та внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.
23 листопада у храмах проводитимуть поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.
До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».
До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».