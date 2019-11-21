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    Нацрада нагадує телеканалам про День пам’яті жертв голодоморів

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    Нацрада нагадує телеканалам про День пам’яті жертв голодоморів

    День пам’яті жертв голодоморів відзначається щороку у четверту суботу листопада

    Національна рада з питань телебачення та радіомовлення нагадує телеканалам та радіостанція, що необхідність внесення змін у програми 23 листопада – у День пам'яті жертв голодоморів.

    Про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

    Так, відповідно до Указу президента України від 26.11.1998 № 1310/1998 (зі змінами) 23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів. Він відзначається щороку у четверту суботу листопада.

    При плануванні програм і передач на цей день пам’яті потрібно керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412.

    Згідно документу, у день пам’яті мовники зобов’язані:

    • поширювати мінімум раз на дві години в ефірному часі інформацію про день пам’яті;
    • припинити трансляцію комедійних та еротичних фільмів, гумористичних передач;
    • під час телетрансляції розмістити на екрані відповідне стилізоване зображення або палаючу свічку, які є доречними до відповідної події;
    • оголосити о 12.00 хвилину мовчання із супроводженням звуку метронома, якщо інше не передбачено відповідним нормативно-правовим актом.
    До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу. 
    23 листопада в Національному музеї літератури у Києві відбудеться мистецька благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті».

     

    телебачення історія акція пам'ять Голодомор 1932-1933 років
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