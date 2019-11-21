Нацрада нагадує телеканалам про День пам’яті жертв голодоморів



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День пам’яті жертв голодоморів відзначається щороку у четверту суботу листопада

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення нагадує телеканалам та радіостанція, що необхідність внесення змін у програми 23 листопада – у День пам'яті жертв голодоморів.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Так, відповідно до Указу президента України від 26.11.1998 № 1310/1998 (зі змінами) 23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів. Він відзначається щороку у четверту суботу листопада.

При плануванні програм і передач на цей день пам’яті потрібно керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412.

Згідно документу, у день пам’яті мовники зобов’язані: