Суд арештував майновий комплекс заводу «Маяк»



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Викрито шахрайську схему з продажу майна ПАТ «Завод «Маяк»

За клопотанням прокуратури Києва Голосіївським районним судом накладено арешт на державний майновий комплекс Акціонерного товариства «Завод «Маяк» ДК «Укроборонпром» загальною площею близько 20 тис. кв. м для недопущення його продажу на торгах ДП «Сетам» за заниженою початковою вартістю.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

У ході розслідування кримінального провадження за фактом організації шахрайської схеми з продажу майна ПАТ «Завод «Маяк» установлено, що колишній посадовець підприємства за винагороду обіцяв представнику комерційної структури сприяння у придбанні вказаного комплексу через електронну систему торгів ДП «Сетам» за близько 60 млн гривень, що, за його словами, є в двічі меншою, ніж реальна вартість об’єкта.

Шахрайську схему було викрито, а його організатора затримано.

Разом з тим, під час досудового розслідування з’ясувалось, що Державною виконавчою службою шляхом примусового продажу через ДП «Сетам» вищевказаний майновий комплекс виставлено на торги з початковою вартістю 62 млн грн.

З метою перевірки законності такого відчуження, а також перевірки даних про можливе штучне заниження вартості цього об’єкту, прокуратура Києва звернулась до суду з клопотанням про арешт майнового комплексу, яке судом задоволено.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила колишнього посадовця одного з оборонних заводів концерну «Укроборонпром», який намагався заробити на продажі державного майна 2,5 мільйони доларів США.