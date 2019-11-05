СБУ підозрює експосадовця київського оборонного заводу в оборудці на $2,5 млн



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Правоохоронці затримали експосадовця у відділенні банку в Києві під час передачі йому першої частини винагороди у сумі $200 тисяч Фото: СБУ

Експосадовець «Укроборонпрому» намагався наварити на продажі держмайна $2,5 млн

Служба безпеки України викрила колишнього посадовця одного з оборонних заводів концерну «Укроборонпром», який намагався заробити на продажі державного майна 2,5 мільйони доларів США.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідчих, ексзаступник генерального директора заводу «Маяк» обіцяв керівнику комерційної структури посприяти позитивному рішенню із придбання майнового комплексу ПАТ «Завод «Маяк» через Систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). Офіційно бізнесмен мав заплатити за комплекс у Києві лише 2 млн доларів.

Правоохоронці затримали колишнього заступника гендиректора у відділенні банку в Шевченківському районі Києва під час передачі йому першої частини винагороди у сумі 200 тисяч доларів США. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають обшуки на території заводу та приміщенні Державної виконавчої служби Оболонського району. Перевіряється причетність до оборудки нинішнього керівництва заводу.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.

Викриття експосадовця проводилось спільно з Головним управлінням Національної поліції у Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.