НАБУ повідомило колишньому гендиректору «Укроборонпрому» Букіну про підозру



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Павлу Букіну повідомили про підозру у недекларуванні статків

Павла Букіна підозрюють у декларуванні недостовірної інформації: не задекларував у 2016 році дві квартири, земельну ділянку в Києві та два Range Rover

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому генеральному директору концерну «Укроборонпром» Павлу Букіну про підозру в декларуванні недостовірної інформації. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

«12 листопада 2019 року детективи Національного бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили колишньому гендиректорові ДК «Укроборонпром» про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)», - сказано в ньому.

Слідство встановило, що Букін не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (2 квартири вартістю понад 3 млн гривень) та автомобіль (Range Rover) загальною вартістю 10 млн гривень, які є власністю цивільної дружини ексгендиректора.

Нагадаємо, 7 серпня НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Букіним.

Нагадаємо, НАЗК внесло припис колишньому гендиректору «Укроборонпрому» Павлу Букіну щодо порушення закону «Про запобігання корупції» його підлеглим президентом ДП «Антонов» Олександром Донцем.

Гендиректором Державного концерну «Укроборонпром» Букіна було призначено наприкінці лютого 2018 року. До призначення Букін працював генеральним директором «Укрспецекспорта». У ЗМІ він фігурував у 2017 році, коли став відомий розмір зарплатні Букіна, яка збільшилась на 44% і становила 579 тис. грн. Букін працював на підприємстві тривалий час. У 2012-2013 роках обіймав посаду заступника директора «Укроборонпрому», якому підпорядковується підприємство.

Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Павла Букіна та призначив на цю посаду Айвараса Абромавічуса.