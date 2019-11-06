Зеленський знову оконфузився: тричі назвав «Укроборонпром» концертом
Відповідні обмовки від нього пролунали в Харкові під час брифінгу, присвяченому підприємствам концерну
Президент України Володимир Зеленський тричі назвав державний концерн «Укроборонпром» концертом.
Відповідні обмовки від нього пролунали в Харкові під час брифінгу, присвяченому підприємствам концерну, а відео з конфузом опублікували «Буквы».
Згідно з тим, що відбувається на девятисекундному ролику, Зеленський кілька разів плутається в словах, і, хоча Президент читає з листочка, вперто називає концерт «Укроборонпром» концертом.
Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.