Зеленський знову оконфузився: тричі назвав «Укроборонпром» концертом



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Відповідні обмовки від нього пролунали в Харкові під час брифінгу, присвяченому підприємствам концерну

Президент України Володимир Зеленський тричі назвав державний концерн «Укроборонпром» концертом.

Відповідні обмовки від нього пролунали в Харкові під час брифінгу, присвяченому підприємствам концерну, а відео з конфузом опублікували «Буквы».

Згідно з тим, що відбувається на девятисекундному ролику, Зеленський кілька разів плутається в словах, і, хоча Президент читає з листочка, вперто називає концерт «Укроборонпром» концертом.

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.