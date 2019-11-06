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    Зеленський знову оконфузився: тричі назвав «Укроборонпром» концертом

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    Зеленський знову оконфузився: тричі назвав «Укроборонпром» концертом

    Відповідні обмовки від нього пролунали в Харкові під час брифінгу, присвяченому підприємствам концерну

    Президент України Володимир Зеленський тричі назвав державний концерн «Укроборонпром» концертом.

    Відповідні обмовки від нього пролунали в Харкові під час брифінгу, присвяченому підприємствам концерну, а відео з конфузом опублікували «Буквы».

    Згідно з тим, що відбувається на девятисекундному ролику, Зеленський кілька разів плутається в словах, і, хоча Президент читає з листочка, вперто називає концерт «Укроборонпром» концертом.

    Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

    Володимир Зеленський Укроборонпром президент концерт
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