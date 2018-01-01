Суд не скасував заборону серіалу «Свати»

Окружний адміністративний суд Києва залишив чинною заборону серіалу «Свати»

Окружний адміністративний суд Києва відмовив товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Кіноквартал» (студія «Квартал 95») в задоволенні заяви про забезпечення позовної заяви, що стосується заборони на трансляцію серіалу «Свати» за участю російського актора Федора Добронравова. Про



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Фото: (facebook.com/Сваты) Федір Добронравов

Окружний адміністративний суд Києва залишив чинною заборону серіалу «Свати»

Окружний адміністративний суд Києва відмовив товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Кіноквартал» (студія «Квартал 95») в задоволенні заяви про забезпечення позовної заяви, що стосується заборони на трансляцію серіалу «Свати» за участю російського актора Федора Добронравова.

Про це йдеться в ухвалі суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва постановив: у задоволенні заяви про забезпечення позову товариства з обмеженою відповідальністю «Кіноквартал» відмовити», - йдеться в ухвалі суду.

Зазначено, що раніше до суду надійшов позов ТОВ «Кіноквартал» до Служби безпеки України, Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно про визнання протиправними та скасування ряду рішень і постанов.

Позивач, зокрема, просив визнати протиправними дії СБУ та скасувати її постанову від 21 листопада 2017 року про заборону в'їзду в Україну громадянину Російської Федерації терміном на 3 роки. Також просив визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури України про внесення цього громадянина РФ до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці; визнати протиправним та скасувати наказ Держагентства України з питань кіно (Держкіно) про скасування державної реєстрації фільмів від 29 листопада 2017 року в частині скасування державної реєстрації та визнання недійсним державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Крім того, позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу Держкіно «Про скасування державної реєстрації фільмів» від 29.11.2017 року в частині скасування державної реєстрації та визнання недійсним державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Відзначимо, що в рішенні суду не зазначено прізвище громадянин РФ. Однак, виходячи з рішень СБУ, Мінкультури та Держкіно, мова йде про російського актора Федора Добронравова.

Нагадаємо, художній керівник Студії «Квартал 95» Володимир Зеленський записав відеозвернення.

Також раніше Володимир Зеленський опублікував ще одне емоційне відеозвернення через інформацією про те, що серіал «Свати», який створює його студія «95 квартал», можуть заборонити.

Перед цим СБУ заборонила в'їзд актору серіалу «Свати» Добронравову та розробила порядок організації гастролей росіян в Україні.

29 листопада Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати».