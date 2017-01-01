Скандал навколо Сватів: Зеленський відверто послав своїх критиків у соцмережах

Відеозвернення у зв'язку з ситуацією навколо телесеріалу «Свати»

Керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський, розповсюдив у соцмережах емоційне відеозвернення. Так український актор відреагував на чутки про закриття серіалу «Свати». У відео Зеленський подякував всім тим, хто підтримав серіал «Свати» і студію «Квартал 95», а також послав куди подалі всіх



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Відеозвернення у зв'язку з ситуацією навколо телесеріалу «Свати»

Керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський, розповсюдив у соцмережах емоційне відеозвернення. Так український актор відреагував на чутки про закриття серіалу «Свати».

У відео Зеленський подякував всім тим, хто підтримав серіал «Свати» і студію «Квартал 95», а також послав куди подалі всіх критиків даного серіалу.

Також актор підкреслив, що серіал «Свати» присвячений виключно сім'ї і сімейних проблем і там немає ніякої пропаганди.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський опублікував емоційне відеозвернення через інформацією про те, що серіал «Свати», який створює його студія «95 квартал», можуть заборонити.

Перед цим СБУ заборонила в'їзд актору серіалу «Свати» Добронравову та розробила порядок організації гастролей росіян в Україні.