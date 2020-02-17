Суд оштрафував на 800 тис. грн київську мерію за зрив приватизації на 33 млн грн



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Приватизація кафе у Маріїнському парку зірвалася, бо КМДА ввела в оману вінницького покупця

Господарчий суд Києва визнав недійсними результатами аукціону з продажу об’єкта приватизації по вул. Михайла Грушевського, 3 і стягнув з Департаменту комунальної власності Київської міської держадміністрації на користь ТОВ «Фід Бек Груп» 795 тис. грн збитків. Про це свідчить рішення Госпсуду Києва від 15 січня.

У червні 2019 року Департамент комунальної власності прийняв рішення про приватизацію нежилого будинку (літ. Ф) площею 239,7 кв. м по вул. Грушевського, 3, який обліковується на балансі Центрального парку культури і відпочинку Києва.

Для продажу цього об’єкта було створено аукціонну комісію і затверджено стартову ціну продажу – 673 тис. грн.

За результатами проведення електронного аукціону, у якому взяли участь 30 учасників, переможцем стало ТОВ «Фід Бек Груп», з яким у вересні 2019 року підписали відповідний договір про продаж будинку. Ціна продажу – 33,02 млн грн.

Між тим 30 липня 2019 року набрало законної сили рішення Госпсуду Києва, яким зобов’язано ТОВ «Маріїнський двір» повернути Центральному парку культури і відпочинку вказану будівлю.

Як вказується в рішенні суду, станом на дату укладення договору у вересні 2019 року Департамент не інформував ТОВ «Фід Бек Груп» про існування обставин, що перешкоджають його укладенню та виконанню, а саме про те, що будівля перебуває у фактичному володінні та користуванні ТОВ «Маріїнський двір», а Департамент не має доступу до об’єкту.

Суд дійшов наступного висновку: «Департамент комунальної власності навмисно ввів ТОВ «Фід Бек Груп» в оману щодо обставин, які мають істотне значення, а саме щодо наявності правомочностей володіння та користування …приміщенням … по вул. М. Грушевського, 3, що безпосередньо впливає на можливість передачі його в майбутньому покупцеві».

У результаті суд визнав недійсним результати торгів і укладений договір купівлі-продажу будівлі, а також стягнув із Департаменту комунальної власності на користь ТОВ «Фід Бек Груп» 795 тис. грн – це сума витрат фірми на участь в аукціоні.

ТОВ «Маріїнський двір» у червні 2010 року заснував голова Ради старійшин Азербайджану в Україні Фіруддін Мамедов. Наприкінці того ж року до складу засновників увійшов Нахман Стейнберг з Єрусалиму, навесні 2012 року – тодішній депутат Харківської міськради від Партії регіонів Олександр Грінько, а у 2016 році до них приєднався Ровшан Тагієв, який балотувався до Верховної Ради у 2012-му від Соцпартії. З 2017 року єдиним засновником «Маріїнського двору» є Фіруддін Мамедов.

ТОВ «Фід Бек Груп» створене у лютому 2018 року, його засновником і директором значиться Віктор Ковальський з м. Шаргород Вінницької області. У 2007-2010 рр він був головою Шаргородської райради.

Джерело: Наші гроші