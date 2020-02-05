Оприлюднено список заборонених до приватизації стратегічних об’єктів



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Заборона приватизації торкнеться 219 установ і компаній

До списку стратегічних об’єктів, які заборонено приватизувати, увійшло 219 підприємств.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

«Уряд погодив законопроєкт «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”. Цей законопроєкт за №2831 зареєстровано у Верховній Раді України. Всі 219 об’єктів списку проходили глибокий аналіз та виносились до обговорення з профільними центральними органами виконавчої влади», - написав Милованов.

За його словами, для формування переліку стратегічних об’єктів, приватизацію яких заборонено, використовувалися три головних критерії: підприємства мають забезпечувати енергетичну незалежність та обороноздатність держави; мають бути природними монополіями; діяльність підприємств має критично важливе значення для суспільства.

Загалом до переліку увійшли 3 групи об’єктів: акціонерні товариства, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою, ніж 50%+ 1 акція та не підлягає приватизації (9 підприємств). Акціонерні товариства, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державні унітарні та казенні підприємства, що не підлягають приватизації (101 підприємство) та об’єкти культури та спорту, що не підлягають приватизації (109 підприємств).

«Також є важливе уточнення щодо майбутнього підприємств, доля державних акцій в яких зараз складає 100%: у разі прийняття рішення про зменшення частки корпоративних прав, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, а також при перетворенні державних унітарних підприємств в акціонерні товариства, частка корпоративних прав, що належать державі у статутному капіталі таких товариств, не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція та не підлягає приватизації», - підкреслив Милованов.

Зазначимо, 3 лютого на сайті Верховної Ради було зареєстровано урядовий законопроєкт про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

До переліку компаній, які не підлягають приватизації, увійшли, зокрема НАК «Нафтогаз України", АТ «Магістральні газопроводи України», АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта», АТ «Укрзалізниця», АТ «Укрпошта», НАЕК «Енергоатом», «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго», ДП «Антонов», ДП «Завод імені В. О. Малишева», Харківський бронетанковий завод та низка інших.