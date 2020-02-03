Чому рішення про продаж столичних автостанцій є помилковим

Недалекоглядність влади щодо розвитку транспортної інфраструктури дорого коштує киянам і гостям столиі

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Власти (ФГИ) снова объявили аукцион по продаже почти всех автостанций Киева и области: Центральный автовокзал на Демеевской, автостанции «Поділ», «Дарниця», «Полісся», «Південна», «Дачна», а также автостанции в Белой Церкви и почти всех райцентрах Киевской области.

Все эти автостанции – это государственное предприятие (акционерное общество, где главный акционер ФГИУ) «Киевпассервис». Возникает вопрос, какому бизнесмену понадобиться покупать задорого такое, извините, с финансовой точки зрения барахло? Уверен – есть кому это все купить. Потому что это бешено дорогая земля, как правило в лучших местах Киева и областных райцентров. Земля, где можно построить отличную офисную или торговую недвижимость.

Многие скажут: да кому они нужны, эти автостанции? Сейчас и так они работают кое-как, а автобусы подбирают пассажиров возле станций метро, где нет ни указателей, ни остановок.

Да, это такт. Почти все автостанции городские и областные власти за много лет довели до состояния убожества и разрухи. Кроме Центрального автовокзала, ниоткуда серьезного движения автобусов почти нет. Вот и пассажирам кажется, что это норма – подсаживаться в автобусы с бровки у выхода из метро, а до этого ехать на край города. Они считают, что автостанции не нужны, раз оттуда не выезжают автобусы.

Это классическая манипуляция властей: загубить нужный сервис, потом заявить, что им никто не пользуется, а значит, надо сделать так, как хочет рынок, то есть построить площади для сдачи в аренду: новый торговый центр или офис.

На самом деле все не так! Надо сделать нормальную современную автостанцию, предложить перевозчикам выгодные финансовые условия, а пассажирам удобство – и все заработает. Это не сложно сделать, пока есть площадки, пусть и в запущенном состоянии. Но как только эти площадки будут проданы – уже ничего не вернешь. Пригородное и междугородное автобусное сообщение приводить в порядок будет почти невозможно, потому что просто не найдется площадок для автостанций и автовокзалов.

Поэтому я считаю намерение Фонда госимущества продать автостанции Киева и области – неразумным. Его надо срочно отменить. Иначе вернуть удобное автобусное сообщение в Киев и область будет почти невозможно. Необходимые элементы транспортной инфраструктуры будут утрачены безвозвратно.

Киевские городские власти пригородным транспортом не занимаются вообще, Официальные коммунальные автостанции, как мы видим, работаю кое-как. В результате на выездах из Киева стихийно организовались транспортно-пересадочные узлы: Академгородок, Теремки, Лесная, Харьковская, – где есть метро плюс автостоянка. Пассажирам удобно. Но все это нелегальные, часто запрещенные для остановок места посадки пассажиров.

Но что делают городские власти сейчас? Они пытаются ликвидировать эти автостоянки, запрещают автобусам стоять, передают участки с автостоянками под коммерческое строительство: офисы, торговлю. Вместо того, чтобы легализовать эти автостанции, обустроить их, создав нужные сервисы для пассажиров и водителей, привести в соответствие с разумными правилами дорожного движения.

Увы, недальновидность властей в отношении развития транспортной инфраструктуры дорого стоит киевлянам и приезжим. Но может быть, хоть поспешное и странное решение о продаже имеющихся коммунальных автостанций стоит отменить? И заняться развитием пригородного сообщения в Киевском регионе.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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