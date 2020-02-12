Фонд державного майна запустив новий сайт про приватизацію



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Новий сайт доступний за адресою privatization.gov.ua

Фонд державного майна в тестовому режимі запустив новий сайт про приватизацію, який доступний за адресою privatization.gov.ua. Про це повідомляє пресслужба Фонда.

На сайті зібрані всі об'єкти малої і великої приватизації, докладна інформація про них, фотографії, презентації, дати аукціонів і новини.

«Ми працюємо над тим, щоб веб-сторінка була максимально доступною і простою в користуванні для всіх потенційних інвесторів, і будемо надалі її розвивати і постійно наповнювати інформацією», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд розблокував приватизацію «Центренерго». До цього у Фонді держмайна заявляли про сумніви в тому, що приватизацію «Центренерго» буде завершено до 2020 року.

Також було оприлюднено список заборонених до приватизації стратегічних об’єктів. До переліку компаній, які не підлягають приватизації, увійшли, зокрема НАК «Нафтогаз України», АТ «Магістральні газопроводи України», АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта», АТ «Укрзалізниця», АТ «Укрпошта», НАЕК «Енергоатом», «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго», ДП «Антонов», ДП «Завод імені В. О. Малишева», Харківський бронетанковий завод та низка інших.

Зазначимо, що у січні на приватизацію передали 305 держпідприємств