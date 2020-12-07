Суд повернув із незаконної оренди земельну ділянку вартістю понад 10 млн грн

На ділянці самочинно побудоване нерухоме майно

Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Київської міської прокуратури в інтересах держави про скасування рішення та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки на вул. Світлицького вартістю понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що земельна ділянка площею 0,2015 га була передана товариству в оренду з порушенням вимог земельного законодавства та поза аукціоном для експлуатації та обслуговування побутово-громадських будівель.

Водночас, вказане нерухоме майно є самочинно збудованим, оскільки його будівництво здійснено на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети та більш ніж в 50 разів перевищує площу нерухомого майна, розташованого на ній.

За результатами розгляду апеляційної скарги суд погодився з правовою позицією прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Раніше прокуратура через суд домоглася розірвання договору оренди та повернення столичній громаді земельних ділянок загальною площею 28,5 га та вартістю 106 млн грн по вул. Міській в Оболонському районі (Пуща-Водиця). Отримавши у 2007 році вказану землю у довгострокову оренду під будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з льодовим стадіоном, товариство так і не розпочало на ній будівництво, а з 2013 року систематично не сплачує орендну плату. Станом на 2020 рік сума заборгованості за користування землею складає майже 1,5 млн гривень.

Як повідомлялося, У Києві відбувся успішний запуск земельний торгів. Перший лот – ділянку площею 0,1800 га у Голосіївському районі – продано за 3,439 млн грн.