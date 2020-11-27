Запуск земельних торгів у Києві: перша ділянка продана за 3,5 млн грн

Найближчим часом на земельні торги виставлять ще три ділянки

У Києві відбувся успішний запуск земельний торгів. Перший лот – ділянку площею 0,1800 га у Голосіївському районі – продано за 3,439 млн грн. Про це повідомляє Департамент земельних ресурсів КМДА.

Кадастровий номер ділянки: 8000000000:90:125:0135, вона розташована на вул. Академіка Заболотного, 160-Б.

Окрім того, Київська міська рада прийняла рішення про продаж на земельних торгах ще трьох земельних ділянок, які розташовані за адресами:

вул. Жулянська, 7 у Голосіївському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:79:483:0027);

вул. Жулянська, 7-А у Голосіївському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:79:483:0028);

пров. Рощинський, 2 у Солом’янському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:72:141:0107).

Також ще 51 проєкт рішень знаходиться на розгляді Київської міської ради. Загальна площа – 21,6073 га, а очікувані надходження – понад 700 млн грн.

Департамент завершує підготовку вказаних лотів для проведення земельних торгів, початкова ціна становить понад 13 млн гривень.

Оголошення із зазначенням дати та місця проведення земельних торгів публікується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин: http://torgy.land.gov.ua/auction.

Як підкреслили у Департаменті земельних ресурсів, земельні торги є ефективним способом наповнення міського бюджету, а також забезпечують прозорість у сфері земельних відносин та підвищують рівень конкурентоспроможності міста.