Києву повернули землю в Пущі-Водиці, де мав бути льодовий стадіон

Заборгованість орендаря за користування землею складає майже 1,5 млн грн

Київська міська прокуратура через суд домоглася розірвання договору оренди та повернення столичній громаді земельних ділянок загальною площею 28,5 га та вартістю 106 млн грн по вул. Міській в Оболонському районі (Пуща-Водиця).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Підставою для позову стало порушення з боку орендаря вимог земельного законодавства та умов договору оренди.

Так, отримавши у 2007 році вказану землю у довгострокову оренду під будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з льодовим стадіоном, товариство так і не розпочало на ній будівництво, а з 2013 року систематично не сплачує орендну плату. Станом на 2020 рік сума заборгованості за користування землею складає майже 1,5 млн гривень.

За таких обставин суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для розірвання договору оренди та зобов'язав товариство повернути земельну ділянку територіальній громаді міста.

Нагадаємо, 3 листопада Господарський суд Києва у повному обсязі задовільнив позов Київської міської прокуратури про повернення територіальній громаді земельної ділянки на Трухановому острові вартістю понад 25 млн грн.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд визнав голову Требухівської сільської ради Броварського району винуватим у замаху на зловживання службовим становищем та службовому підробленні, внаслідок чого понад 8 га державних земель могли незаконно перейти у приватну власність. Посадовця засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях.