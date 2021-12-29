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    Суд заарештував підозрюваних у вбивстві лікаря з Рівненщини

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    Правоохоронці знайшли тіло загиблого лікаря в лісосмузі - Суд заарештував підозрюваних у вбивстві лікаря з Рівненщини
    Правоохоронці знайшли тіло загиблого лікаря в лісосмузі
    фото: Нацполіція

    Підозрюваними у вбивстві лікаря є громадяни Киргизької Республіки та Узбекистану

    За клопотанням Святошинської окружної прокуратури Києва двом іноземцям, підозрюваним у вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Підозрювані – громадяни Киргизької Республіки та Узбекистану.

    Увечері 20 грудня 2021 року іноземці на таксі підвозили 50-річного потерпілого до готелю та під час поїздки здійснили на нього напад.

    За даними слідства, розуміючи, що в чоловіка можуть бути при собі гроші, спільники спланували злочин та під час поїздки іноземець наніс потерпілому декілька ударів, від яких той втратив свідомість. Тоді нападники відібрали у лікаря його особисті речі, зв'язали йому руки та ноги і непритомного залишили у лісосмузі за межами Києва.

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    Суд заарештував підозрюваних у вбивстві лікаря з Рівненщини
    Суд заарештував підозрюваних у вбивстві лікаря з Рівненщини

    Дії підозрюваних кваліфіковано за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

    Досудове розслідування триває.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал вбивство іноземці арешт
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    Суд заарештував підозрюваних у вбивстві лікаря з Рівненщини