Таксист-іноземець із другом вбили лікаря і викинули в лісі під Києвом (фото, відео)

Таксист і його знайомий напали на клієнта, забрали його особисті речі, а після зв'язали та залишили у лісосмузі

Київські слідчі повідомили про підозру двом іноземцям, які заради наживи вбили лікаря з Рівненщини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, До поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 50-річного лікаря з Рівненщини, який поїхав до столиці та тривалий час не виходив на зв'язок. Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій і швидко встановили причетних до злочину осіб.

«Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів поліції ми встановили, що один зі зловмисників працював водієм служби таксі. 20 грудня цього року спільно зі своїм знайомим він погодився підвезти потерпілого до готелю. Розуміючи, що в чоловіка можуть бути при собі гроші, спільники спланували злочин та під час поїздки іноземець наніс потерпілому декілька ударів, від яких той втратив свідомість. Тоді нападники відібрали у лікаря його особисті речі, зв'язали йому руки та ноги і непритомного залишили у лісосмузі за межами Києва», – розповів начальник управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Києві Сергій Махно.

Уродженців іншої держави, 1978 та 1985 років народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановили місцезнаходження тіла потерпілого. Згідно з висновком судово-медичної експертизи смерть чоловіка наступила у результаті асфіксії.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб). Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури затриманим повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжні заходи.

Як повідомлялося, в Києві на Південній Борщагівці чоловіка зарізали просто посеред вулиці. Потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитися, внаслідок чого отримав ножові поранення.