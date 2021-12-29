  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: є загиблий (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: ймовірного зловмисника затримали - В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: є загиблий (фото)
    В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: ймовірного зловмисника затримали
    фото: Нацполіція

    Поліцейські встановили ймовірного зловмисника, він затриманий

    Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі на вулиці Посмітного. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

    Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

    Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Зараз на місці працюють слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперт.

    Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: є загиблий (фото)
    В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: є загиблий (фото)
    В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: є загиблий (фото)
    В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: є загиблий (фото)
    фото: Нацполіція

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 14 грудня в с. Софіївська Борщагівка чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в квартирі багатоповерхівки.

    Теги: кримінал Одеса вбивство стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: є загиблий (фото)