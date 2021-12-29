В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: є загиблий (фото)

В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: ймовірного зловмисника затримали

Поліцейські встановили ймовірного зловмисника, він затриманий

Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі на вулиці Посмітного. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Зараз на місці працюють слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперт.

Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 14 грудня в с. Софіївська Борщагівка чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в квартирі багатоповерхівки.