Відмовила в інтимі. 80-річний італієць зарізав дружину-українку

Чоловік завдав дружині чотири удари ножем у ділянку серця, це призвело до миттєвої смерті

Зловмисник сам зізнався в убивстві

В Італії 80-річний чоловік убив 61-річну дружину-українку через її відмову в інтимі. Про це повідомляє видання Giornale Di Sicilia.

Вбивство сталося в ніч з 25 на 26 грудня. Чоловік завдав дружині чотири ударів ножем у ділянку серця, це призвело до миттєвої смерті. Загиблу звали Наталя Кірічек. Вона жила в Італії останні 20 років.

Зазначається, що наступного ранку після вбивства чоловік вигуляв собаку, потім розповів про розправу над дружиною своєму товаришеві, але друг йому не повірив.

Чоловік також зателефонував у ресторан, де працювала його дружина, і повідомив, що вона більше не прийде на роботу, бо мертва.

Правоохоронці виявили в будинку закривавлене тіло жінки. Триває слідство.

Нагадаємо, сьогодні було заарештовано чоловіка, який у Києві зарізав перехожого за зауваження.

Як повідомлялося, в Києві на Південній Борщагівці чоловіка зарізали просто посеред вулиці. Потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитися, внаслідок чого отримав ножові поранення.

Раніше у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

До слова, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.