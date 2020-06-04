Сумчанин влаштував у Києві різанину (фото, відео)



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Правоохоронці оглянули місця події Фото: Нацполіція

Один чоловік загинув, інший - перебуває в лікарні

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що вночі біля багатоповерхівки на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі ножове поранення чоловіка у живіт. Через пів години оперативний черговий отримав виклик про те, що місцеві мешканці на проспекті Маяковського виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини. На адреси негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

По прибуттю правоохоронці оглянули місця події та встановили одного з потерпілих, якого доставили до медичного закладу. Поліцейські оглянули його орендовану квартиру та встановили свідка події. Також було встановлено й особу загиблого.

«У лікарні потерпілому зробили операцію та він надав покази слідчим. У цей час оперативники перевіряли його зв’язки та обставини, за яких він міг отримати тілесні ушкодження. У результаті отриманої інформації ми вийшли на слід зловмисника», - повідомив начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Сумської області, 1976 року народження.

«Ми з’ясували, що троє молодиків вирішили привітати свою знайому з Днем народження. Прийшовши до неї додому, через неприязні відносини між ними та вітчимом дівчини виник конфлікт. Після цього хлопці покинули помешкання. Однак на вулиці фігурант наздогнав компанію та спричинив двом молодикам ножові поранення, а третій встиг втекти. У результаті конфлікту 37-річний чоловік помер на місці, а його 29 – річного товариша з ножовим пораненням живота виявили перехожі біля одного з житлових будинків на сусідній вулиці», - додав начальник територіального управління поліції.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуванням. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігуранту оголошено підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.