У двох районах Києва поліція затримала чоловіків зі зброєю (фото)



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Правоохоронці затримали іноземця, в автомобілі якого була виявлена зброя Фото: Нацполіція

Поліцейські встановлюють походження зброї та мету її зберігання

На проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва правоохоронці помітили невідомого, який при їх появі різко змінив напрямок руху. У ході поверхневого огляду поліцейські виявили у нього предмет, схожий на пістолет, та набої до нього.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Для надання пояснень чоловіка доставили до Оболонського управління поліції, де зброю вилучили та направили експертне дослідження. За результатами балістичної експертизи, зброєю є пістолет марки Zoraki з ознаками переробки та 8 патронів.

Слідчі повідомили 36-річному місцевому мешканцю про підозру за незаконне поводження з вогнепальною зброєю.

Окрім того, на проспекті Миколи Бажана бійці полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль «Шкода». У салоні транспортного засобу поліцейські виявили сумку з предметами, схожими на пістолети «ПМ» та «Глок» калібру 9 мм із магазинами та набоями до зброї у кількості 32 штук.

Виявлене вилучили та направили на експертизу. Власника зброї та боєприпасів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 28-річний громадянин іншої держави. Судом обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень.

За обома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими Оболонського та Дарницького управлінь поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють походження зброї і патронів та мету її зберігання.

Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку.

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