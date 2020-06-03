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    Суд обрав запобіжний захід «мінеру» моста Метро

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    Справу розглядав Дніпровський райсуд Києва - Суд обрав запобіжний захід «мінеру» моста Метро
    Справу розглядав Дніпровський райсуд Києва

    Підозрюваного взято під арешт на два місяці

    Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід чоловікові, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро.

    «За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 4 чоловіку, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 315 тис. гривень», - йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

    Вказане рішення Дніпровський райсуд Києва ухвалив сьогодні, 3 червня.

    Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

    На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

    У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію

    До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

    У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

    О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

    Після затримання «мінера» жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

    Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, затриманому буде висунуто звинувачення у спробі теракту.

    2 червня чоловіку повідомлено про підозруЙого дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

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