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    У Києві молодик облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі (фото, відео)

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    Під час обшуку вилучені&nbsp;<span class="textexposedshow"><span lang="UK">пакети з порошкоподібними речовинами</span></span> - У Києві молодик облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі (фото, відео)
    Під час обшуку вилучені пакети з порошкоподібними речовинами
    Фото: Нацполіція

    Уродженець Чернігівщини винаймав приміщення для виготовлення та реалізації амфетаміну

    До поліції надійшла оперативна інформація про те, що в одному з гаражних кооперативів Голосіївського району Києва чоловік виготовляє наркотики. Працівники карного розшуку відразу розпочали перевірку даних і встановили, що на вулиці Метрологічній 27-річний чоловік винайняв гараж, де виготовляв наркотичні засоби.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час обшуку правоохоронці виявили й вилучили прекурсори та обладнання для виготовлення психотропів.

    «Це – каністри, скляні пляшки, колби з рідинами, пакети з порошкоподібними речовинами, електронні ваги тощо. Висновок експертизи підтвердив наявність у вилученому наркотику амфетамін. А відтак ми затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – уродженець Чернігівщини, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців і наразі відносно нього у Голосіївському районному суді розглядається провадження за зберігання наркотиків», - розповів слідчий Голосіївського управління поліції Володимир Пересада.

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    У Києві молодик облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі (фото, відео)
    У Києві молодик облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі (фото, відео)
    У Києві молодик облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі (фото, відео)
    У Києві молодик облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі (фото, відео)
    У Києві молодик облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі (фото, відео)
    У Києві молодик облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі (фото, відео)
    У Києві молодик облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі (фото, відео)

    Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали чотири кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    «Чоловіку повідомлено про підозру, а на час досудового розслідування він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Також у рамках досудового розслідування встановлюється коло осіб, які купували заборонені речовини та сприяли наркобізнесу. Затриманому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав поліцейський.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики розслідування злочин
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