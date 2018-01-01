Сварка між чоловіками у центрі Києва завершилась стріляниною

Потерпілого із пораненнями плеча та стегна забрала «швидка»

У Голосіївському районі Києві на вулиці Саксаганського під час конфлікту 26-річний киянин дістав пістолет та кілька разів вистрілив у 24-річного хлопця. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва. Зловмисника затримали патрульні на місці події. Пістолет і набої вилучили та направили на експертне дослідження. Потерпілого із пораненнями плеча



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Потерпілого із пораненнями плеча та стегна забрала «швидка»

У Голосіївському районі Києві на вулиці Саксаганського під час конфлікту 26-річний киянин дістав пістолет та кілька разів вистрілив у 24-річного хлопця.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Зловмисника затримали патрульні на місці події. Пістолет і набої вилучили та направили на експертне дослідження.

Потерпілого із пораненнями плеча та стегна забрала «швидка». Його життю нічого не загрожує.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статею хуліганство. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 лютого на столичній зупинці зарізали чоловіка після сварки.

Згодом стало відомо, що вбивцею киянина на зупинці виявився військовий, що повернувся з АТО.