Вбивцею киянина на зупинці виявився військовий, що повернувся з АТО

Офіцер у Києві безпричинно вбив цивільну людину – Матіос

Військовослужбовець, що повернувся з АТО, скоїв у Києві 10 лютого вбивство на автобусній зупинці біля метро «Чернігівська». Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його даними, злочин стався близько 13 години. «Молодший лейтенант Б. (1990 оку народження, контрактник в/ч з місцем постійної дислокації -



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Вбивство у Києві на зупинці

Офіцер у Києві безпричинно вбив цивільну людину – Матіос

Військовослужбовець, що повернувся з АТО, скоїв у Києві 10 лютого вбивство на автобусній зупинці біля метро «Чернігівська». Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його даними, злочин стався близько 13 години.

«Молодший лейтенант Б. (1990 оку народження, контрактник в/ч з місцем постійної дислокації - Біла Церква) ударом ножем у область серця вбив громадянина Ю. (1983 року народження)», - написав у Facebook Матіос.

Офіцера було затримано, йому оголошено підозру про умисне вбивство. Зовсім недавно він з частиною повернувся з АТО, додав прокурор.

«Конфлікт виник під час очікування у черзі на маршрутний автобус. Офіцер пішов у найближчий магазин, купив ножа, повернувся і вбив людину, яка зробила йому зауваження. Це наслідки війни, до яких сліпа держава», - зауважив Матіос.

Як повідомив у Facebook фахівець з піару Сергій Дідковський, що знайомий із вбитим, загиблий працював кухарем, у нього залишилось двоє дітей. Був спортсменом.

«Він (загиблий – ред.) зробив зауваження людині, яка вирішила пройти без черги в маршрутку. Людина пішла на ринок, купила кухонного ножа, повернулася до Руслана і вдарила ножем у спину … Удар зробили в спину, в серце», - написав Дідковський. Він закликав владу виплатити сім’ї загиблого компенсацію.

Нагадаємо, на столичній зупинці зарізали чоловіка після сварки.