Свіже опитування: кияни довіряють Кличку більше, ніж Зеленському

Столичному голові Віталію Кличку довіряють більшість опитаних киян

Мешканці Києва краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 10-11 квітня 2021 року серед мешканців Києва.

Так, 30% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 62% – протилежної думки. Натомість 41% оцінюють стан справ у місті як правильний, 51% – як неправильний. Молодь та заможні респонденти дають оптимістичніші оцінки, аніж інші категорії.

Згідно з даними дослідження, меру Києва Віталію Кличку довіряють 56% опитаних, не довіряють – 43%.

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 43%, не довіряють – 54%.

Опитування проводилося методом телефонного опитування. Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 10-11 квітня 2021 р.

Нагадаємо, за даними досліджень, понад п’ята частина (22,7%) опитаних громадян України не дивляться на телебаченні новини та суспільно-політичні програми.